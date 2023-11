Quale di questi giochi vorresti vedere ai The Game Awards?

I The Game Awards stanno arrivando : lo show di Geoff Keighley è in programma per l'8 dicembre (notte tra 7 e 8 dicembre per noi italiani) e si preannuncia come sempre scoppiettante, con tanti giochi già rumoreggiati da leaker e insider, anche se mancano purtroppo le conferme.

Mancano 21 ore, 9 minuti alla chiusura

Iniziamo con Rockstar Games che potrebbe mostrare il trailer di GTA 6 sul palco, non mancano poi voci che vorrebbero all'evento giochi come Silent Hill 2 Remake di Konami, Wonder Woman di WB Games e Death Stranding 2, annunciato esattamente ai TGA 2022 e poi scomparso dai radar.



E ancora, si rumoreggia di un possibile annuncio di Monster Hunter Paradise, del DLC di God of War Ragnarok e della prima espansione di Elden Ring, Shadow of the Erdtree. E se magari Bethesda mostrasse Indiana Jones? Chissà...



Abbiamo selezionato dieci titoli: quale di questi vorresti assolutamente vedere ai The Game Awards 2023?