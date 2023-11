Per quale nuovo gioco di dicembre sei più in hype?

The Day Before

Mancano 1 giorno, 6 ore, 10 minuti alla chiusura

Uno dei giochi più attesi delle prossime settimane è sicuramente Avatar Frontiers of Pandora di Ubisoft, da citare anche The Day Before in Accesso Anticipato e Baldur's Gate 3 per Xbox, quest'ultimo ancora privo di una data di uscita. Su Nintendo Switch esce Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro mentre i possessori di dispositivi VR troveranno pane per i loro denti con Arizona Sunshine 2 e Asgard Wrath 2.



Qual è il gioco di dicembre che aspetti con maggior interesse? E' il momento di votare.