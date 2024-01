Per quale nuovo gioco di febbraio 2024 sei più in hype?

Il mese di febbraio 2024 è ricco di sorprese per quanto riguarda le nuove uscite videogiochi : nelle prossime settimane infatti vedranno la luce titoli molto attesi come Suicide Squad Kill The Justice League, Final Fantasy VII Rebirth e Helldivers 2.

Non possiamo poi non citare Granblue Fantasy Relink, Persona 3 Reload, Tomb Raider I-III Remastered, Skull and Bones di Ubisoft (annunciato inizialmente nel 2017), i remake di Mario vs Donkey Kong e Brothers A Tale of Two Sons e infine Foamstars di Square Enix, incluso con PlayStation Plus Essential al lancio.



