Quale gioco PlayStation Studios vorresti vedere su PC?

Days Gone arriverà su PC in primavera e il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha ribadito che "in futuro altri giochi PlayStation Studios debutteranno su PC", senza però fare nomi di alcun tipo o citare titoli specifici.



Questa dichiarazione ha ovviamente acceso grandi dibattiti ed è subito partita la caccia per capire quali potrebbero essere i prossimi giochi targati Sony ad arrivare su PC. Qualche nome? Ratchet & Clank Rift Apart, Uncharted The Nathan Drake Collection, passando per Returnal, Horizon Forbidden West, Dreams, Demon's Souls e The Last of Us 2.



Nessuno di questi titoli (ad eccezione del già citato Days Gone) è stato annunciato per altre piattaforme e per l'occasione ti chiediamo: quale dei giochi elencati qui sotto vorresti assolutamente giocare su PC?