Quale gioco Pokemon comprerai tra Scarlatto e Violetto?

E' online la recensione di Pokemon Scarlatto e Violetto e con l'arrivo dei due nuovi giochi Nintendo la domanda è inevitabile: quale gioco Pokemon comprerai quest'anno, Scarlatto o Violetto?



Le differenze tra i due giochi riguardano principalmente la presenza o meno di determinati Pokemon, a questo proposito ecco la lista dei Pokemon esclusivi di Scarlatto e Violetto, una guida utile per aiutarvi ad orientarvi nella scelta, nel caso non abbiate ancora preso una scelta definitiva.



Pokemon Scarlatto e Violetto escono il 18 novembre in esclusiva su Nintendo Switch. Qual è la tua scelta?