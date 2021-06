God of War 2 sarà cross gen, uscirà su PS4 e PS5: cosa ne pensi?

Sony Santa Monica ha rinviato God of War 2 al 2022 ma non solo perchè nei giorni scorsi è stato annunciato anche l'arrivo del gioco su PS4/PS4 PRO e PS5. In altre parole anche il nuovo gioco di Kratos abbraccia la filosofia cross gen di Sony che ha portato giochi come Sackboy Una Grande Avventura e Marvel's Spider-Man Miles Morales a uscire su entrambe le piattaforme.



Lo stesso destino toccherà anche a Horizon Forbidden West (ma la natura cross gen della produzione era già nota) e Gran Turismo 7 di Polyphony Digital. E tu cosa ne pensi, sei favorevole all'arrivo di God of War 2 su entrambi gli hardware Sony o avresti preferito una produzione esclusivamente next-gen?