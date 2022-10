Da God of War a Pokemon: qual è il videogioco più atteso di novembre 2022

Come da tradizione, anche nel 2022 il mese di novembre si presenta particolarmente affollato grazie all'arrivo di giochi molto attesi. Qualche nome? Sonic Frontiers, Football Manager 2023, God of War Ragnarok, Call of Duty Warzone 2.0, The Dark Pictures Anthology The Devil in Me, Marvel's Spider-Man Miles Morales per PC e ovviamente Pokemon Scarlatto e Violetto.



Raramente Sony lancia le sue esclusive first party nel periodo natalizio ma quest'anno la compagnia ha voluto cambiare le carte in tavola pubblicando God of War Ragnarok, sequel di una delle esclusive PS4 più vendute in assoluto ma ci sono come detto anche tanti altri titoli di richiamo in uscita nei prossimi trenta giorni. Qual è il gioco più atteso di novembre 2022? A te la parola!