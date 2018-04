God of War: a quale livello di difficoltà inizierai la nuova avventura di Kratos?

Manca poco all'arrivo di God of War nei negozi, la nuova fatica di Sony Santa Monica sarà disponibile dal 20 aprile su PlayStation 4 e PS4 Pro. Tra poche ore molti di voi inizieranno a giocare con la nuova avventura di Kratos, la quale propone quattro diversi livelli di difficoltà per venire incontro alle esigenze dei neofiti e al tempo stesso dei giocatori più esperti.



Il livello di difficoltà Raccontami una storia è pensato per coloro che desiderano godersi maggiormente la narrazione, offrendo un livello di sfida decisamente accessibile, troviamo poi una opzione con esperienza bilanciata, Dammi una sfida (difficile) e l'impossibile Il vero God of War, livello di difficoltà pensato per giocatori esperti che hanno già terminato i precedenti capitoli al massimo livello disponibile.



Ti chiediamo: a quale livello di difficoltà inizierai God of War? Facile, Normale, Difficile o Molto Difficile?