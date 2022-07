God of War Ragnarok: quale edizione hai prenotato?

Il 15 luglio sono stati aperti i preordini di God of War Ragnarok, il gioco di Sony Santa Monica può ora essere prenotato nelle versioni Standard Edition, Launch Edition, Digital Deluxe Edition e Collector's Edition, senza dimenticare la ricchissima Jotnar Edition, disponibile in Italia in esclusiva da GameStop.



Cinque diverse edizioni tra cui scegliere, la Collector's Edition e la Jotnar Edition di God of War Ragnarok sono andate sold-out in pochissimi minuti e attualmente non sono disponibili ma speriamo in futuri restock. E tu quale versione di GOW Ragnarok hai prenotato?