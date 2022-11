God of War vs God of War Ragnarok: quale ti è piaciuto di più?

God of War o God of War Ragnarok? Eleggere il gioco migliore tra la prima avventura norrena di Kratos e l'ambizioso sequel non è semplice, ma noi vogliamo sapere assolutamente da voi cosa ne pensate.God of War 2018 ha dato il via alla saga norrena di Kratos ed ha introdotto il personaggio di Atreus, figlio del guerriero di Sparta. Un gioco epocale, capace di riscuotere un enorme successo con oltre venti milioni di copie vendute e vincitore di numerosi premi GOTY Game of the Year.

God of War Ragnarok è stato accolto altrettanto positivamente dalla critica e dal pubblico, con vendite apparentemente altrettanto sostenute. Sono in molti però a pensare che Ragnarok non abbia avuto lo stesso impatto del predecessore, trattandosi di un sequel che punta a consolidare una formula vincente, piuttosto che ad innovare il genere.E tu quale preferisci: God of War 2018 o God of War Ragnarok?