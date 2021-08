Google Stadia costa meno: il taglio di prezzo può invogliarti all'acquisto?

Google ha tagliato il prezzo di Stadia Premiere: il bundle che include Chromecast Ultra e un controller Stadia costa ora 79,99 euro anche in Europa, Italia compresa. Con questa mossa Big G vuole espandere la user base della sua piattaforma, invogliando i consumatori grazie ad un prezzo di ingresso piuttosto contenuto, pari al costo di un acquisto di un solo gioco AAA di recente uscita per PS5 e Xbox Series X/S.



Cosa ne pensi di questa mossa? Il taglio di prezzo ti invoglia ad acquistare il pacchetto Google Stadia Premiere Edition o non sei interessato al servizio in streaming del colosso di Mountain View?