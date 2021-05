GOTM: qual è stato il miglior videogioco del mese di aprile?

Il mese di aprile ci ha lasciato una buona dose di titoli di discreto spessore, in alcuni casi veri e propri pezzi da novanta per inaugurare nel migliore dei modi la stagione primaverile dopo un marzo interessante ma non ricchissimo di grandi produzioni.



Negli ultimi trenta giorni sono arrivati e negli store digitali giochi come MotoGP 21, NieR Replicant, Oddworld Soulstorm, Outriders, World of Demons di Platinum Games, Fantasian di Hironobu Sakaguchi (papà di Final Fantasy), la riedizione di Judgment, New Pokemon Snap per Nintendo Switch e Returnal per PlayStation 5, una delle esclusive Sony più interessanti dell'anno.



Qual è stato il miglior videogioco di aprile? A te la parola!