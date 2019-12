GOTY 2019: vota il miglior videogioco dell'anno!

È arrivato il momento di votare il miglior videogioco del 2019. Una scelta sicuramente difficile, visto che l'anno che sta per concludersi ha visto l'uscita di un gran numero di giochi di altissimo spessore. Dal ritorno di Hideo Kojima con Death Stranding, passando per l'esplosivo tris di esclusive Nintendo (Astral Chain, Fire Emblem Three Houses e Luigi's Mansion 3), per arrivare poi all'eccellente Sekiro di From Software, il 2019 ci ha deliziato con produzioni davvero indimenticabili.



Ai titoli appena citati si aggiungono ovviamente il remake di Resident Evil 2, Days Gone (che per molti utenti ha rappresentato una bella sorpresa), The Outer Worlds e Control, nonché l'incredibile Disco Elysium, probabilmente uno dei prodotti dalla scrittura più originale di sempre.

Di seguito trovate tutti i candidati al, in una lista che speriamo risulti sufficientemente estesa da darvi la libertà di esprimere la vostra preferenza... a voi la parola, le votazioni si chiudono alle 23:59 del 31 dicembre!