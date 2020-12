GOTY 2020: vota il miglior gioco dell'anno!

Anche quest’anno, il numero di candidati al Gioco dell'Anno forma una lista davvero molto nutrita, che contiene sia i titoli della generazione appena finita, sia di quella appena cominciata. Chiaramente, l’elenco comprende giochi appartenenti alle categorie più disparate, e ancora una volta scegliere il migliore non sarà affatto un’impresa semplice.



DOOM Eternal, Cyberpunk 2077, Demon's Souls, Half-Life Alyx e The Last of Us Parte 2 sono solo alcuni dei giochi che si sfidano per questo ambito premio. Non vi resta dunque che votare per il vostro preferito!