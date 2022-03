GTA 5 arriva su PS5 e Xbox Series X: lo rigiocherai?

Il 15 marzo, GTA V arriva su PlayStation 5 e Xbox Series X/S insieme a GTA Online. Rockstar Games ha promesso migliorie tecniche rispetto alle versioni già disponibili su PS4, Xbox One e PC mentre non sono previsti al momento nuovi contenuti per GTA V, al contrario GTA Online continuerà ad essere regolarmente aggiornato sia su console old-gen (e PC) che su piattaforme next-gen. Approfitterai di questa occasione per rigiocare a GTA 5 oppure no?