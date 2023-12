GTA 6: ti è piaciuto il primo trailer?

Mancano 23 ore, 20 minuti alla chiusura

GTA 6 è ambientato a Vice City, nello stato di Leonida e vede protagonista una coppia di criminali tra cui Lucia, giovane ragazza che nelle prime sequenze del video viene mostrata in un istituto penitenziario, accusata per un reato non chiarito.



Sulle note di Love is A Long Road di Tom Petty scorrono altre sequenze che mostrano coccodrilli assaltare un minimarket, l'arresto del Joker della Florida e personaggi fuori di testa intenti a ballare musica latina per le strade di Vice City.



