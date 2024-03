GTA 6 e i rumor sul rinvio: per te esce nel 2025 o 2026?

Secondo un report di Kotaku, GTA 6 potrebbe uscire nel 2026 anziché nel 2025 come annunciato da Rockstar Games. Negli ultimi mesi lo sviluppo del gioco sarebbe rallentato creando qualche preoccupazione di troppo nella dirigenza dello studio.

Attualmente il gioco sembra essere previsto per l'inizio del 2025 (sempre secondo alcune fonti di Kotaku) ma non è escluso che il debutto possa essere rimandato all'annuncio successivo, se il processo di sviluppo non dovesse velocizzarsi nei prossimi mesi.



E tu cosa ne pensi? GTA 6 riuscirà a uscire nel 2025 o l'appuntamento è rimandato al 2026?