GTA 6 è in sviluppo: quando uscirà secondo te il nuovo Grand Theft Auto?

Come un fulmine a ciel sereno, Rockstar ha confermato l'esistenza di GTA 6, un nuovo gioco della serie Grand Theft Auto è in lavorazione e lo sviluppo procede bene, a parte questo però non sappiamo praticamente niente altro.



L'hype è cresciuto a dismisura a poche ore dall'annuncio e sono già in molti a ipotizzare una possibile finestra di lancio, tra chi spera in un debutto a sorpresa quest'anno (ipotesi affascinante ma decisamente poco realistica) e chi ipotizza una pubblicazione tra il 2023 e il 2024. E tu cosa ne pensi, quando uscirà GTA 6?