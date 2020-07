Halo: qual è la miglior campagna della saga di Master Chief?

Il reveal della campagna di Halo Infinite ha inevitabilmente acceso un dibattito su quale sia la miglior esperienza single player della serie Bungie/343 Industries. Da Halo Combat Evolved al sequel Halo 2, passando alle storie narrate in Halo 3, Halo 4, Halo 5 e in Halo Reach e ODST, la saga di Master Chief non è certo stata avara di campagne ad altissimo impatto.



In attesa di saperne di più sulla storia del nuovo gioco ti chiediamo: qual è la campagna single player di Halo che ti è piaciuta maggiormente? A te la parola!