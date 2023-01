Da Hogwarts Legacy a Atomic Heart: qual è il gioco più atteso di febbraio?

Come da tradizione, febbraio si prospetta un mese decisamente ricco di uscite , se nel 2022 a farla da padrone nel secondo mese dell'anno abbiamo avuto Elden Ring e Horizon Forbidden West, quest'anno febbraio sarà caratterizzato dalle uscite di produzioni come Hogwarts Legacy , Atomic Heart e Octopath Traveler 2.

A questi bisogna aggiungere poi altri titoli come Kirby's Return To Dream Land Deluxe, Scars Above, Resident Evil Village VR, Theatrhythm Final Bar Line, Like A Dragon Ishin! e Wanted Dead, solamente per citarne alcuni. Abbiamo selezionato i dieci giochi più in vista del mese di febbraio 2023: qual è quello che attendi di più?