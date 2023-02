Hogwarts Legacy: quale Casa hai scelto per avventurarti nel Mondo Magico?

In Hogwarts Legacy è possibile scegliere la propria Casa in due modi: in maniera automatica collegando il proprio account WB Games al sito del Mondo Magico oppure rispondendo ad alcune domande all'inizio del gioco, in questo caso vi verrà proposta una Casa ma potete comunque rifiutare e sceglierne una diversa in base ai vostri gusti e desideri personali.