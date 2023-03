Hogwarts Legacy miglior gioco di febbraio per Everyeye: tu quale scegli?

E' arrivato il momento di eleggere il miglior videogioco di febbraio: lo staff di Everyeye.it ha eletto Hogwarts Legacy come Game of the Month del secondo mese del 2023 . Il videogioco ambientato nel Mondo Magico ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica e grazie anche alla sue qualità si guadagna il premio di miglior videogioco del mese di febbraio.

Ma il mese di febbraio è stato ricchissimo di uscite di rilievo, tra cui Metroid Prime Remastered (qui la recensione di Metroid Prime Remastered), riedizione del gioco di Retro Studios uscito nel 2002 su GameCube, senza dimenticare Octopath Traveler 2 di Square Enix o l'acclamato Company of Heroes 3 di Relic e SEGA (per approfondire ecco la recensione di Company of Heroes 3 per PC).



Da citare anche Horizon Call of the Mountain, gioco di lancio di PlayStation VR2, Like A Dragin Ishin e Wild Hearts, il rivale di Monster Hunter targato Electronic Arts. E ancora, Kirby's Return to Dream Land Deluxe, Theatrhythm Final Bar Line e Atomic Hart, atro titolo capace di riscuotere un buon successo al lancio.



E secondo te qual è il miglior videogioco di febbraio 2023? Si vota!