Hogwarts Legacy: ti è piaciuto il gameplay dello State of Play?

Warner Bros Games ha mostrato il gameplay di Hogwarts Legacy durante lo State of Play del 17 marzo, mostrando oltre quattordici minuti di sequenze di gioco. Una bella occasione per approfondire le meccaniche di Hogwarts Legacy e dare uno sguardo al comparto tecnico della produzione, attualmente in sviluppo negli studi di Avalanche Software.



Hogwarts Legacy esce a fine anno su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, nei prossimi mesi gli sviluppatori riveleranno altri dettagli sul gioco, nel frattempo, come detto, il lungo video gameplay permette di farsi una idea sulle meccaniche di gameplay, sulle ambientazioni e su altri aspetti del progetto. Cosa ne pensi del materiale mostrato, ti è piaciuto il gameplay di Hogwarts Legacy?