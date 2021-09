Horizon Forbidden West: annunciate le edizioni speciali, quale comprerai?

PlayStation Studios e Guerrilla hanno annunciato le edizioni speciali di Horizon Forbidden West per PS5 e PS4, il sequel di Horizon Zero Dawn uscirà a febbraio 2022 accompagnato da una serie di limited edition tra cui la Special Edition con custodia Steelbook e Artbook, la Collector's Edition con la statua statua di Aloy e un Tremortusk e la Regalla Edition disponibile in esclusiva da GameStop, che si pone come la versione più ricca grazie ai numerosi gadget inclusi tra cui una replica del Focus, cartoline, mappa del mondo e le miniature di Sunwing e Clawstrider, oltre alla statua di Aloy e contenuti digitali extra.



Guerrilla ha poi confermato che l'upgrade gratis da PS4 a PS5 non sarà disponibile per le edizioni Standard e Special, vi ricordiamo infine che le versioni Collector's e Regalla non includeranno il Blu-Ray del gioco ma solamente il codice per il download digitale dal PlayStation Store. Avete già deciso quale edizione di Horizon Forbidden West prenotare o acquistare al lancio?