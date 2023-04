Horizon Forbidden West: il DLC Burning Shores sta arrivando, ci giocherai?

Il 19 aprile esce Horizon Forbidden West Burning Shores , il primo DLC del gioco di Guerrilla Games . Una buona occasione per tornare a giocare con l'avventura di Aloy, recentemente aggiunta nel catalogo PlayStation Plus Extra e Premium.

Non so... aspetto un calo di prezzo prima di decidere

No, non sono interessato al DLC

Mancano 23 ore, 24 minuti alla chiusura

Burning Shores introduce nuove macchine e nuovi alleati (ecco cinque cose da sapere su Horizon Forbidden West Burning Shores) presentandosi dunque come un contenuto piuttosto corposo, non sappiamo ancora quante ore di gioco garantirà ma di certo il DLC non sarà avaro di sorprese.



Ti chiediamo: sei interessato a questo contenuto aggiuntivo oppure no, giocherai Burning Shores o il tuo viaggio in Horizon Forbidden West si conclude con il gioco base?