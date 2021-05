Horizon Forbidden West: ti è piaciuto il gameplay visto allo State of Play?

Il momento tanto atteso è arrivato: PlayStation Studios e Guerrilla Games hanno mostrato ben 14 minuti di gameplay di Horizon Forbidden West su PS5, per la prima volta in assoluto la nuova avventura di Aloy si presenta al pubblico dopo il reveal dello scorso anno.



Il video si concentra non solo sull'esplorazione ma anche e sopratutto sul combat system, permettendo di assistere allo scontro con varie macchine, mostrando le potenzialità del gameplay del gioco Guerrilla, oltre a consentirci di dare una occhiata al comparto tecnico della versione per PlayStation 5.



Ti chiediamo: sei rimasto soddisfatto di quanto mostrato oppure no? A te la parola!