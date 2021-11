Da Forza Horizon a Pokemon: qual è il miglior videogioco di novembre 2021?

Novembre è stato un mese molto strano, sebbene non siano mancate uscite di assoluto rilievo, diversi titoli molto attesi hanno deluso le aspettative, pensiamo ad esempio a Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition.



Tra i giochi accolti discretamente o positivamente dalla stampa e dal pubblico troviamo Sherlock Holmes Chapter One, Pokemon Diamante Brillante e Perla Splendente, Forza Horizon 5, Shin Megami Tensei V, Ruined King A League of Legends Story e Call of Duty Vanguard.



Un novembre che non ha visto tantissime uscite (al contrario degli anni scorsi) con una qualità media non troppo elevata con poche eccezioni, come nel caso di Forza Horizon 5. Ti chiediamo: qual è stato il miglior videogioco del mese? A te la parola!