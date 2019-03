Il futuro del gaming: streaming o console tradizionali?

Il futuro del gaming secondo Google si chiama Stadia: alla GDC di San Francisco la casa di Mountain View ha presentato la sua piattaforma di gaming streaming che nasce con l'obiettivo di rivoluzionare il modo di creare, giocare e guardare i videogiochi.



Quanto mostrato alla fiera si è rivelato sicuramente interessante e la presentazione ha aperto un dibattito: il gioco in streaming è davvero il futuro dell'intrattenimento elettronico? Questo metodo di fruizione e distribuzione dei contenuti si è ormai ampiamente diffuso nel mondo della musica (pensiamo a Spotify) del cinema e delle serie TV (Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, CrunchyRoll ecc), il prossimo mercato appetibile sembra essere proprio quello dei videogiochi...



Mentre aspettiamo di capire in che direzione si muoveranno Sony con PlayStation 5/PlayStation Now e Microsoft con Xbox Scarlett/Project xCloud, ti chiediamo: giochi in streaming o console tradizionali, qual è il futuro del videogioco?