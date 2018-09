Il ritorno di Spider-Man: qual è il tuo gioco preferito dell'Uomo Ragno?

L'Uomo Ragno è tornato! Dopo qualche anno di assenza dalle nostre console, il celebre personaggio torna in azione con Marvel's Spider-Man, ora disponibile in esclusiva su PlayStation 4. In oltre trenta anni, l'Uomo Ragno è stato protagonista di decine e decine di videogiochi usciti su tutte le principali piattaforme, dal NES al Game Boy, passando per Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation, PC, PlayStation 2, PlayStation 3, GameCube, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One...



Per festeggiare l'uscita di Marvel's Spider-Man abbiamo deciso di fare un salto indietro nel tempo e per l'occasione ti chiediamo: qual è il tuo gioco preferito dell'Uomo Ragno? A te la parola!