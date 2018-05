In attesa di Kingdom Hearts 3: qual è il tuo gioco preferito della serie Square-Enix?

Kingdom Hearts 3 è indubbiamente uno dei giochi più attesi degli ultimi anni e finalmente l'attesa sta per finire: Square-Enix rivelerà la data di lancio del nuovo episodio della serie all'inizio di giugno, probabilmente nel corso dell'E3 di Los Angeles.



La saga, nata nel 2002 su PlayStation 2, si è notevolmente ampliata nel corso degli anni, pur contando solamente su due capitoli principali, grazie a numerosi spin-off ed episodi paralleli come Kingdom Hearts 358/2 Days, Kingdom Hearts Birth by Sleep, Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance e le varie collection, utili per recuperare l'intera serie in ordine cronologico.



In attesa di mettere le mani su Kingdom Hearts 3 ti chiediamo, qual'è il tuo KH preferito?