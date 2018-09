In attesa di Red Dead Redemption 2: qual è il tuo videogioco Western preferito?

Febbre da Red Dead Redemption 2: il nuovo gioco Rockstar è indubbiamente uno dei titoli più attesi dell'anno e tra un mese potremo finalmente provarlo con mano... per ingannare questo (lungo) lasso di tempo abbiamo deciso di fare un salto nel passato (più o meno lontano) per eleggere il miglior gioco a tema Western secondo la community di Everyeye.



Da Red Dead Redemption a Wild Guns, passando per Wild Arms, Red Dead Revolver, Sunset Riders, Desperados, Blood Bros, Call of Juarez, oltre a qualche outsiders come Red Dead Redemption Undead Nightmare e Oddworld Stranger's Wrath. Qual è il miglior videogioco Western? A voi la parola!