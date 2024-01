Indiana Jones e l'Antico Cerchio: ti è piaciuto il primo gameplay trailer?

Come promesso, durante l'evento Xbox Developer Direct del 18 gennaio, Bethesda ha mostrato per la prima volta in azione Indiana Jones , in uscita nel corso del 2024 (data da confermare) su PC, Xbox e Game Pass.

No.... non mi ha convinto per niente

Indiana Jones e l'Antico Cerchio (Indiana Jones and the Great Circle in originale) si presenta come un gioco d'avventura in prima persona che punta sull'esplorazione, sulla risoluzione di enigmi e ovviamente sui combattimenti. Impossibile non notare la vena di Wolfenstein nelle scene d'azione, con il team MachineGames che ha lavorato duramente per consegnare ai giocatori una avventura che sappia restituire il feeling del personaggio.



