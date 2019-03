Inside Xbox di marzo: qual è stato il miglior annuncio dello show?

Nella notte Microsoft ha trasmesso la nuova puntata di Inside Xbox, lo show mensile dedicato alle novità in arrivo su Windows 10 e Xbox One. Durante questo appuntamento gli annunci di primo piano non sono mancati, tra cui l'arrivo di Halo The Master Chief Collection su PC con l'aggiunta di Halo Reach alla collection, uno sguardo approfondito a Project xCloud (in Beta Pubblica a fine anno) e il prossimo debutto di Minecraft su Xbox Game Pass.



Ti chiediamo: qual è stato a tuo avviso il miglior annuncio della puntata di marzo di Inside Xbox? Sei rimasto soddisfatto delle novità svelate da Microsoft in questo episodio? Aspettiamo il tuo parere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti!