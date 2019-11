Inside Xbox: qual è stato il miglior annuncio dell'X019 di Microsoft?

La puntata speciale di Inside Xbox trasmessa il 14 novembre in diretta da Londra per le celebrazioni dell'X019 si è rivelata davvero ricca come promesso da Phil Spencer, Aaron Greenberg e Major Nelson nei giorni scorsi. In poco più di 90 minuti la casa di Redmond ha annunciato due nuove IP (Everwild di Rare e Grounded di Obsidian), nuovi giochi per Xbox Game Pass e l'arrivo di Yakuza su Xbox.



Tutto questo senza dimenticare le novità legate a Project xCloud, il gameplay trailer di Age of Empires 4, l'annuncio di Tell Me Why (nuovo gioco degli autori di Life is Strange), la data di uscita di Bleeding Edge e il nuovo trailer di Wasteland 3, solamente per citare alcune novità.

Ti chiediamo: qual è stato il miglior annuncio dell'X019 di Londra? A te la parola!