Inside Xbox Series X: qual è il gioco che ti ha colpito di più?

L'evento Inside Xbox del 7 maggio ci ha offerto un primo assaggio di Next-Gen presentando una serie di giochi in arrivo su Xbox Series X (e non solo). Oltre ad Assassin's Creed Valhalla, durante lo show abbiamo assistito anche alla presentazione di nuovi progetti come DiRT 5, Madden NFL 21, Scarlet Nexus e Chorus, oltre ad aver visto in azione giochi già annunciati come Scorn, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 e Yakuza Like A Dragon.



Una presentazione indubbiamente ricca di novità, priva di giochi first party (i quali verranno mostrati a luglio, come confermato da Phil Spencer) ma non per questo meno interessante. Ti chiediamo: qual è il gioco presentato durante l'Inside Xbox che ha maggiormente attirato la tua attenzione? A te la parola!