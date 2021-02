Quale di queste IP Sony vorresti vedere su PS5?

Con PlayStation 5 disponibile già da qualche mese abbiamo un quadro piuttosto chiaro riguardo i franchise Sony destinati a tornare sulla nuova console: dopo Demon's Souls e Marvel's Spider-Man assisteremo prossimamente al ritorno di Gran Turismo, Horizon, Ratchet & Clank e God of War ma ci sono molte IP targate Sony Interactive Entertainment che potrebbero essere riproposte in versione next-gen.



Pensiamo ad esempio a Killzone di Guerrilla o Resistance (quest'ultima serie sviluppata da Insomniac Games), o ancora inFAMOUS, Sly Cooper, Jak & Daxter, Syphon Filter e WipEout, fino ad arrivare a IP più recenti come Days Gone e Ghost of Tsushima, che potrebbero vedere un sequel proprio su PS5.



Ti chiediamo: quale di questi giochi Sony vorresti su PlayStation 5 con sequel, reboot o remake? A te la parola!