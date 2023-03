Da Jedi Survivor a Minecraft Legends: qual è il gioco più atteso di aprile?

The Last Case Of Benedict Fox

Mancano 1 giorno, 10 minuti alla chiusura

Ma non solo perché il prossimo mese assisteremo anche al debutto di Ghostwire Tokyo su Xbox Series X/S e Game Pass, inoltre arriva anche Burning Shores, il primo DLC di Horizon Forbidden West. E ancora, spazio a The Last Case Of Benedict Fox, Advance Wars 1+2 Re:Boot Camp e Mega Man Battle Network Legacy Collection.



Qual è il videogioco di aprile che aspetti con maggior interesse? E' il momento di votare!