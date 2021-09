Kena Bridge of Spirits: il gioco di Ember Lab ti sta piacendo?

Kena Bridge of Spirits è indubbiamente uno dei giochi più chiacchierati del momento (avete già letto la nostra recensione di Kena?), disponibile da oggi su PlayStation 5, PC e PS4. Il gioco d'esordio di Ember Lab (studio composto in larga parte da ex animatori Disney e Dreamworks) sta ricevendo una buona accoglienza da parte del pubblico e della critica, la quale ha premiato Kena come un titolo non solo bello da vedere ma anche molto divertente da giocare.



Hai già avuto modo di provare Kena Bridge of Spirits? Il gioco ti sta piacendo oppure no? A te la parola!