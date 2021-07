Da Kena a Psychonauts 2: qual è il videogioco più atteso di agosto 2021?

Il mese di agosto, come sempre, riserva interessanti sorprese per quanto riguarda le nuove uscite videogiochi. Dopo una breve pausa estive, le pubblicazioni riprendono a ritmo (quasi) regolare in attesa dei grandi lanci dell'autunno che ci porteranno verso la stagione natalizia.



Ad agosto arriveranno sugli scaffali (reali e digitali) titoli come Kena Bridge of Spirits, No More Heroes 3, Ghost of Tsushima Director's Cut per PS4 e PS5, Lone Echo 2 per dispositivi VR, l'atteso Psychonauts 2 e Humankind di SEGA. Una lineup discreta anche se manca un vero e proprio blockbuster AAA inedito, ma per questo dovremo necessariamente attendere la fine dell'anno.



Ti chiediamo: qual è il videogioco che attendi di più ad agosto? A te la parola!