Kingdom Hearts 3 vs Final Fantasy 7 Remake: quale gioco Square-Enix attendi maggiormente?

Final Fantasy VII Remake e Kingdom Hearts III sono indubbiamente due dei giochi Square-Enix più attesi dagli appassionati di JRPG, entrambi soggetti a una gestazione decisamente lunga, i due titoli in questione sembrano avvicinarsi sempre di più alla data di uscita.



Square-Enix ha ribadito recentemente che Kingdom Hearts 3 arriverà nel 2018 come promesso mentre il remake di Final Fantasy 7 è ancora privo di una data di lancio, sebbene alcuni rumor indichino una possibile (ri)presentazione alla conferenza E3 del publisher giapponese, in programma per lunedì 11 giugno alle 19:00.



In attesa di saperne di più ti chiediamo: quale gioco attendi di più tra Kingdom Hearts 3 e Final Fantasy 7 Remake?