Kingdom Hearts 4: ti è piaciuto il video di annuncio?

A sorpresa, Square Enix ha annunciato Kingdom Hearts 4 durante l'evento celebrativo per i 20 anni della serie. Il gioco darà il via ad un nuovo arco narrativo denominato The Lost Master Arc e dalle prime sequenze di gameplay è possibile ammirare un Sora cresciuto rispetto al passato, cambiato anche nell'aspetto, con un design diverso rispetto a quanto vista nei precedenti giochi.



Kingdom Hearts 4 fonderà i mondi Disney e Pixar e secondo alcuni rumor nel gioco ci saranno anche mondi tratti da Star Wars e dall'universo Marvel. E' presto per dirlo e purtroppo anche la data di uscita di KH4 è ancora avvolta nel mistero. Ti è piaciuto il video di presentazione di Kingdom Hearts 4?