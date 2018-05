L'annuncio di RAGE 2 sembra imminente: quali sono le tue aspettative sul gioco?

Inizialmente trapelato nei database di Walmart, RAGE 2 sembra ormai sempre più certo: dopo il leak della nota catena, Bethesda ha pubblicato una serie di Tweet per svelare un reveal previsto per il 14 maggio, reveal che dovrebbe riguardare proprio il sequel dello sparatutto ID Software.



Uscito nel 2011, RAGE è stato accolto positivamente da buona parte della stampa internazionale, nonostante alcuni problemi tecnici e strutturali che accompagnavano la produzione. A sette anni di distanza, Bethesda sembra intenzionata a riprendere in mano la serie: cosa ti aspetti da RAGE 2?