La serie The Witcher ha venduto oltre 30 milioni di copie. Qual è il tuo gioco preferito?

E' notizia di questa settimana l'enorme successo di The Witcher: la serie targata CD Projekt RED ha venduto ben 33 milioni di copie dal 2007 ad oggi, numeri decisamente positivi che testimoniano l'affetto del pubblico verso una saga ormai entrata di diritto nella storia dei videogiochi.



Mentre aspettiamo che lo studio polacco ci stupisca con Cyberpunk 2077, restiamo in attesa di scopire qualcosa di più sul futuro della serie e ti chiediamo: qual è il tuo gioco di The Witcher preferito?



Nota Bene - Dal sondaggio abbiamo escluso Gwent The Witcher Card Game e le due espansioni di The Witcher 3 Wild Hunt (Blood & Wine e Hearts of Stone), limitandoci quindi ai soli tre giochi "regolari".