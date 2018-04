Le ultime novità ti hanno convinto a tornare su Pokemon GO?

Nonostante i numeri di Pokemon GO siano lontani da quelli registrati nell'estate 2016, il gioco di Niantic Labs si difende ancora bene, continuando a generare profitti e mantenendo una buona fanbase, nonostante "l'attacco" di giochi come Fortnite e PUBG, veri e propri fenomeni del momento su mobile.



Merito degli sviluppatori, che aggiornano continuamente il gioco con nuovi contenuti ed eventi a tema che portano in dote nuovi mostri da catturare, pensiamo all'evento dedicato ai Pokemon di prima generazione, a Mew oppure all'imminente Giornata della Terra.



Queste novità sono bastate per convincerti a tornare su Pokemon GO oppure non hai più interesse per il gioco? Aspettiamo la tua opinione in merito!