Leggende Pokemon Z-A: ti è piaciuto il teaser trailer di annuncio?

Durante il Pokemon Direct del Pokemon Day, Game Freak ha annunciato con un teaser Leggende Pokemon Z-A , nuovo episodio della serie Leggende Pokemon (dopo Leggende Pokemon Arceus) in uscita nel corso del 2025.

Leggende Pokemon Z-A viene descritto come "un nuovo ambizioso gioco della serie Pokémon", il primo teaser mostra atmosfere futuristiche e alcuni collegamenti con Pokemon X & Y, facendo intuire così come questo nuovi titolo sia in qualche modo legato ai due giochi portatili.



Questo è tutto quello che sappiamo, probabilmente scopriremo ulteriori dettagli nel corso dei prossimi mesi, tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025: ti è piaciuto il teaser di debutto di Leggende Pokemon Z-A?