Life is Strange 2: cosa ti è piaciuto di più del primo trailer?

Come promesso, in vista della GamesCom 2018 è stato pubblicato il primo trailer ufficiale di Life is Strange 2, permettendoci finalmente di dare una prima occhiata alla nuova avventura di Dontnod Entertainment.



I protagonisti del gioco saranno Sean e Daniel Diaz, due fratelli di 16 e 9 anni. Trovandosi nel mezzo di una fuga dalla polizia, Sean dovrà prendere una decisione difficile: portare Daniel a Puerto Lobos, in Messico, cercando di proteggerlo a tutti i costi, affrontando un lungo viaggio che metterà alla prova il loro rapporto fraterno. Il gioco includerà nuove ambientazioni, personaggi, meccaniche di gameplay e poteri inediti da apprendere nel corso dell'avventura. Cosa ti è piaciuto di più del primo trailer di Life is Strange 2? A te la parola!