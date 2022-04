Max Payne sta per tornare: qual è il tuo gioco preferito della serie?

Con una mossa a sorpresa, Remedy ha annunciato Max Payne 1&2 Remake, lo studio finlandese, in collaborazione con Rockstar Games, riporterà in vita le prime due avventure di Max Payne, uscite rispettivamente nel 2001 e nel 2003.



Quella di Max Payne è una serie amatissima e che ha riscosso grande successo di pubblico e critica, dopo il secondo episodio il franchise è passato nelle mani di Rockstar, con la casa di GTA che ha pubblicato Max Payne 3 nel 2012, cambiando profondamente ambientazioni e storia. In attesa di saperne di più sue due remake ti chiediamo, qual è il tuo gioco di preferito di Max Payne?