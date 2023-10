Un mese di Starfield: ci stai ancora giocando?

E' passato un mese dal lancio di Starfield , l'esclusiva Bethesda per Xbox Series X/S e PC ha diviso pubblico e critica, catalizzando l'attenzione e le discussioni della community per intere settimane. Dopo 30 giorni, ci stai ancora giocando o sei passato ad altro?

Starfield è un gioco sicuramente vasto (come confermato anche nella nostra recensione di Starfield), considerando anche l'Endgame, tuttavia dopo un mese un calo di interesse potrebbe essere fisiologico, nonostante le tante mod a disposizione che sicuramente contribuiscono (almeno in parte) a mantenere vivo l'interesse.



Bethesda ha piani ambiziosi per Starfield e prevede un supporto post lancio di almeno cinque anni, con la prima espansione già in sviluppo e altri DLC (di piccole e medie dimensioni) in arrivo, tra cui anche contenuti gratuiti, oltre ovviamente alle espansioni premium a pagamento.



Ti chiediamo: dopo un mese stai ancora giocando a Starfield oppure no?