Metal Gear Solid compie 20 anni: di quale gioco della serie vorresti vedere un Remake o Remaster?

Nel settembre del 1998 Metal Gear Solid arrivava in Giappone, diventando sin da subito un fenomeno di culto che avrebbe colpito anche l'Occidente nei primi mesi dell'anno successivo. Un gioco rivoluzionario, che mostrato al mondo il talento di Hideo Kojima, restando impresso nella memoria di quei giocatori che ancora oggi, a venti anni dal lancio, chiedono a gran voce un remake del primo MGS.



Attualmente la saga sembra ferma ai box, dopo il flop commerciale di Metal Gear Survive e l'addio di Kojima non è chiaro in che modo Konami voglia portare avanti il franchise, tuttavia remake e remaster sono sempre possibili, per questo ti chiediamo: quale episodio della serie vorresti rigiocare?



Nota Bene: tra le possibili opzioni abbiamo inserito anche Metal Gear, Metal Gear 2 Solid Snake e Snake's Revenge usciti su MSX e NES mentre abbiamo tralasciato produzioni minori come Metal Gear Ghost Babel, Metal Gear Acid e Metal Gear Solid Mobile.