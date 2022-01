Microsoft ha comprato Activision: cosa ne pensi di questa acquisizione?

Come un fulmine a ciel sereno, Microsoft ha comprato Activision-Blizzard per quasi 70 miliardi di dollari, questo vuol dire che proprietà intellettuali come Call of Duty, Diablo, World of Warcraft, Crash Bandicoot, StarCraft e Candy Crush passeranno presto sotto l'alta protettiva di Microsoft, con il colosso di Redmond che prevede di completare l'acquisizione nel 2023.



Cosa ne pensi di questa mossa? Dopo Zenimax/Bethesda, la famiglia Xbox Game Studios si allarga ancora con tutti gli studi del più grande (ex) publisher indipendente del mondo.